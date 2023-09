Buchs (ZH): Un accident de la route fait deux blessés

La police cantonale zurichoise, des pompiers, des secouristes, ainsi qu’un hélicoptère de sauvetage ont été dépêchés sur les lieux de l’accident. Les causes exactes de ce dernier ne sont pas encore claires. Une enquête a été ouverte et des échantillons de sang et d’urine seront prélevés sur les deux personnes accidentées, précise la police dans un communiqué. Le véhicule endommagé, quant à lui, a été saisi après son dépannage.