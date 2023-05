Couronnement Charles III: Buckingham dévoile de nouvelles photos du roi avec ses descendants

Le roi Charles III, son fils William et son petit-fils George.

Sur le premier, Charles, assis sur son trône, porte la couronne impériale et la robe d’apparat, tenant orbe et sceptre du souverain. Il est entouré, à sa droite, par son fils William (40 ans) en uniforme de cérémonie et, à sa gauche, par son petit-fils George (9 ans) en uniforme de page. C’est la première fois que le trio pose ensemble pour un portrait officiel sans la reine Élisabeth II.