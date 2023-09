Budget 2024: La France veut une nouvelle taxe sur les autoroutes

Le projet de budget pour 2024 ambitionne de répondre aux «trois défis» que sont le désendettement de la France, la lutte contre l’inflation et les investissements requis pour la transition écologique, a estimé mercredi le ministre des Finances, Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire a appelé la majorité présidentielle à faire preuve de «responsabilité» lors des débats sur le budget 2024 au Parlement, un an après les débats enflammés provoqués par un amendement du MoDem sur la taxation des «superprofits». «Le désendettement et la maîtrise des finances publiques sont un choix politique qui est le marqueur de notre majorité», a affirmé le ministre, lors d’une conférence de presse, à Bercy. «Quand l’esprit de responsabilité manque aux oppositions, la majorité doit en faire preuve pour dix», a-t-il ajouté.

Hausse des fonctionnaires

Les crédits pour l’armée, la police et la justice seront en hausse de près de 5 milliards d’euros en 2024, dont plus de 3 milliards pour la Défense. La transition écologique gagne comme prévu 7 milliards d’euros supplémentaires. Le budget de la Justice 500 millions, et celui de l’Intérieur un milliard. Le budget de l’Enseignement scolaire augmentera de 3,9 milliards d’euros, permettant notamment de mettre en œuvre la revalorisation générale du traitement des enseignants.