Économie : Budget de relance post-pandémie vert au Canada

La pandémie a fait exploser le déficit budgétaire du gouvernement canadien à 354,2 milliards de dollars canadiens (258,75 milliards de francs) en 2020.

Réduction des gaz à effet de serre

Le budget prévoit également des investissements de 17,6 milliards de dollars supplémentaires (12,9 milliards de francs) pour «accélérer la transition verte» en aidant fiscalement les entreprises à réduire leur empreinte carbone par des technologies de captage et de stockage de carbone et à se tourner vers l’hydrogène.

Le budget prévoit un soutien accru pour les secteurs du tourisme et de la culture, pour les autochtones, les entrepreneurs noirs et les personnes de plus de 75 ans, la construction de logements abordables et la fabrication de vaccins au Canada. Le Canada était entré dans la pandémie dans une position budgétaire enviable par rapport aux autres pays du G7.

Un million d’emplois

Le déficit budgétaire pour l’année en cours devrait être ramené à 154,7 milliards de dollars (113 milliards de francs, soit 6,4% du PIB) et Ottawa ne prévoit pas de retour à l’équilibre d’ici 2026. La dette nette du gouvernement fédéral, soit le montant des déficits cumulés, doit atteindre cette année un record à plus de 1200 milliards, soit 51,2% du PIB.

Mais le budget prévoit une forte croissance de l’économie canadienne en 2021 (+5,8%), après une contraction de 5,4% en 2020. Le pays a néanmoins retrouvé 90% des emplois perdus pendant la pandémie et devrait également profiter dans les prochains mois du plan de relance des États-Unis, de loin son plus important partenaire commercial.

Environ 24% des 38 millions de Canadiens ont jusqu’ici reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19 et Justin Trudeau a promis que tous les Canadiens le souhaitant seraient vaccinés d’ici fin septembre. Le pays est actuellement plongé dans la troisième vague de l’épidémie, avec une explosion de nouveaux cas liés à des variants du virus et des reconfinements dans plusieurs régions, notamment en Ontario, province la plus peuplée et la plus touchée du pays.