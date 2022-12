Genève: Budget du canton accepté à la raclette, pour deux voix

Fonctionnaires bien lotis

La droite a fustigé un budget qui incite l’Etat à «dépenser toujours plus et à s’endetter encore davantage». Pour elle, les finances publiques «vont droit dans le mur». Plutôt qu’un Etat «plus gros», elle réclame un Etat «plus efficient». De son côté, la gauche s’est réjouie d’un vote «responsable, qui donne au Canton les moyens de soutenir la population face à l’inflation et à l’urgence sociale et climatique», et qui «préserve» les acquis de la fonction publique.