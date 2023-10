Budget: Le déficit des Etats-Unis grimpe, à un an de la présidentielle

Le déficit a atteint 1695 milliards de dollars (1510 milliards de francs) au cours de l’exercice fiscal 2023, clos le 30 septembre, a annoncé vendredi le département du Trésor. Cela représente 320 milliards de plus qu’en 2022. En effet, si les dépenses de l’État fédéral ont reculé de 2,0% l’an passé, pour tomber à 6134 milliards de dollars, les recettes ont baissé encore plus, plongeant de 9,0%, à 4439 milliards.

En cause notamment: les recettes issues des impôts versés par les entreprises et par les ménages, qui ont diminué, respectivement, de 5 et 456 milliards de dollars par rapport à 2022. «Après une croissance atypique des revenus en 2022, tirée par des recettes de plus-values record et la reprise (économique) historique après la pandémie, les revenus en 2023 sont tombés à 16,5% du produit intérieur brut (PIB)», a commenté l’administration Biden dans un communiqué.