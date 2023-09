États-Unis à quelques heures de la paralysie

Sauf rebondissement de dernière minute, les États-Unis ne sont plus qu’à quelques heures d’une paralysie de leur administration, le fameux «shutdown» qu’un chef républicain va tenter de repousser samedi, avec un vote à l’issue incertaine sur un financement temporaire des services fédéraux.

Sans accord dans les heures à venir, la première économie du monde devrait ralentir dès dimanche: 1,5 million de fonctionnaires seront privés de salaire (ils ont commencé à être notifiés de l’imminence de cette paralysie) et le trafic aérien sera perturbé, tandis que les visiteurs des parcs nationaux trouveront porte close. Certains bénéficiaires d’aide alimentaire pourraient même se la voir temporairement refuser.

Une dernière chance

Il s’agirait d’adopter une mesure d’urgence (dite «stopgap»), qui permettrait de continuer à financer l’administration pendant 45 jours. «Je demande aux républicains et aux démocrates de mettre leurs différends politiques de côté. Pensez aux Américains», a exhorté Kevin McCarthy devant la presse. Parviendra-t-il à la faire voter? Il a reconnu ne pas en être certain. Sa proposition «ne comprend pas de volet budgétaire pour l’Ukraine», a-t-il précisé.

Les trumpistes préfèrent s’attaquer à l’immigration qu’aider l’Ukraine

À près d’un an de l’élection présidentielle, les deux camps se renvoient la responsabilité de cette situation, très impopulaire auprès des Américains. «Certains membres du Congrès sèment tellement la division qu’ils sont prêts à paralyser le gouvernement ce soir. C’est inacceptable», a fustigé, samedi, Joe Biden sur X (ex-Twitter).

Le déblocage du financement demandé par les démocrates pour l’Ukraine paraît de plus en plus incertain, au vu de la direction que prennent les tractations en coulisses. Une poignée d’élus républicains trumpistes refusent de débloquer une quelconque nouvelle aide à Kiev, estimant que ces fonds devraient être alloués à la gestion de la crise migratoire aux États-Unis. Ils disposent d’un pouvoir disproportionné en raison de la très fine majorité républicaine à la Chambre et avaient déjà poussé les États-Unis au bord du précipice politico-financier il y a quatre mois, sur le dossier du relèvement du plafond de la dette.