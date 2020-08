AUTOMOBILISME

Buemi a six Grands Prix en neuf jours

La saison de Formule E reprend mercredi à Berlin, où les courses vont se succéder à un rythme effréné.

L'attente touche à sa fin pour le pilote vaudois Sébastien Buemi (31 ans), qui n'a plus pris de départ officiel au volant de sa Nissan e.dams de Formule E depuis le 29 février, jour où il avait décroché le 4e rang du GP de Marrakech. Plus de cinq mois ont passé, et l'actuel 11e du classement des conducteurs s’apprête à reprendre et à clore la saison 2020 à Berlin, où six courses se tiendront à huis clos sur trois circuits entre le 5 et le 13 août.