Sébastien Buemi, deuxième voiture sur la photo, est treizième du général en Formule E. Jaguar Racing via Getty Images

Départs sous voiture de sécurité – piste encore grasse samedi après les pluies matinales, un peu meilleur e dimanche -, plusieurs périodes sous le même régime après de spectaculaires sorties de route: telle est la Formule E.

Et pour couronner le tout, un final qui se termine mal, dimanche, pour le «rookie» français Norman Nato, troisième sous le drapeau à damier, avant d’être disqualifié pour utilisation trop importante d’énergie.

Voilà ce qu’est cette discipline qui fait la part belle aux ingénieurs et qui transforme les pilotes en robots qui doivent faire … ce qu’on leur demande, soit aller le plus rapidement possible, bien sûr, tout en économisant le maximum d’énergie.



Les règles étant connues, le spectacle est néanmoins intense, avec de nombreux retournements de situation. Comme cette seconde course du week-end, avec des favoris piégés lors des qualifications sous la pluie, avec un Edoardo Mortara solide tout au long de la journée, septième sur la grille et finalement quatrième à l’arrivée, après la disqualification de son équipier Nato.

Buemi évite les pièges

Du baume au cœur de toute l’équipe Venturi et du Genevois, qui avait connu un samedi compliqué: «À quelques minutes du début des qualifications, nous avons connu un souci technique sur la voiture et je n’ai pas pu couvrir un seul tour lancé. Je partais non seulement dernier, mais comme nous n’avons pas pu mettre la voiture en parc fermé, j’ai encore été pénalisé de 30 secondes. J’ai ensuite connu un ultime souci avec un adversaire, qui a soudainement décidé de rentrer à son stand, nous nous sommes touchés, je n’avais plus d’aileron avant. Dans ces conditions, je n’avais plus qu’à abandonner.» Dimanche, en revanche, Mortara a fait toute la course dans le groupe de tête.

Sébastien Buemi (Nissan) a fait parler toute son expérience, samedi, en évitant les innombrables pièges du nouveau circuit romain, tracé dans le quartier d’affaires de la Ville éternelle. Et lorsque, à cinq minutes de l’arrivée, la course a été marquée à la fois par un souci technique du Brésilien Di Grassi et par la collision des deux pilotes Mercedes, le Belge Vandoorne (vainqueur dimanche) et le Néerlandais Nyck De Vries, Buemi s’est retrouvé à la cinquième place, ses premiers points de la saison.