Automobilisme: Buemi encore un peu plus dans la légende

«Maintenant, ça va»: trois mots, beaucoup d’émotion. Brendon Hartley, le coéquipier néo-zélandais de Sébastien Buemi et du Japonais Ryo Hirakawa, vient de passer en vainqueur la ligne d’arrivée des 90e 24 Heures du Mans.

«Maintenant, ça va», ces trois mots, Sébastien Buemi les a sortis du fond de son cœur, parce que si sa Toyota GR10-Hybrid n’a pas connu un seul souci, lui, qui est entré un peu plus encore dans la légende du Mans en remportant son quatrième succès dans la Sarthe, a connu une édition 2022 très compliquée, diminué qu’il a été par un souci de santé dès le départ, samedi à 16 heures: «Nous n’avons pas connu le moindre souci technique, au contraire de notre voiture sœur», dit encore le Vaudois, dont le cri de soulagement dit beaucoup. Dit tout.

Delétraz deuxième en LMP2

L’autre exploit suisse de la course est signé par le Genevois Louis Delétraz, sixième du classement général et deuxième de la classe LMP2, avec le Polonais Robert Kubica et l’Italien Lorenzo Colombo. Pour Delétraz, qui avait connu le pire l’an dernier lorsqu’il avait perdu la victoire dans cette même classe dans l’ultime tour, sur un souci électrique, a pleinement mérité les joies du podium.