Automobilisme - Buemi, le damné de la Formule E

Dimanche, parti de la onzième place de la grille, Buemi a malheureusement bloqué ses roues alors qu’il tentait de dépasser au freinage l’Allemand René Rast; cette action a été jugée illicite par la direction de course, qui a infligé une pénalité de «stop and go» de 10 secondes au pilote Nissan. Reparti dernier, Buemi est revenu en 15e position, dans une course qui s’est terminée dans la confusion la plus totale.