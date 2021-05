Automobile - Buemi vainqueur à Spa-Francorchamps

C’était une course «historique», la première ouverte aux voitures d’endurance de la nouvelle génération, les «hypercars»: les 6 Heures de Spa-Francorchamps ont été remportées par la Toyota N ° 8, celle dont le premier pilote est Sébastien Buemi.

On sait que si plusieurs grands constructeurs, dont Peugeot, Porsche et peut-être Ferrari, développent actuellement des prototypes répondant à la nouvelle règlementation, seul Toyota (et Alpine, qui alignait en fait la Rebellion LMP1 de l’an dernier) étaient prêts pour cette grande première.