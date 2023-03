Météo extrême : Buenos Aires vit l’été le plus chaud de son histoire

Des classes qui ferment ou se clairsèment, des enfants mis à l’abri, des coupures de courant par quartiers, des records de température tombant l’un après l’autre: l’Argentine, et sa capitale en particulier, suffoque dans un été interminable, le plus chaud de son histoire.

La précédente vague, en février, avait vu tomber des records, scellant l’été le plus chaud pour Buenos Aires depuis le début des registres (1906), avec 25,6 degrés de moyenne quotidienne (nuit comprise). À l’échelle du pays, c’est l’été le plus chaud depuis 1961, et les statistiques continuent de se réécrire pour un mois de mars: 38 degrés le 3 mars, selon le Service de météorologie national (SMN).

Classes suspendues

La Niña traîne des pieds

«Une vague de chaleur, ça entre dans la variabilité climatique normale. Mais avec le changement climatique, des vagues plus persistantes et plus intenses sont observées partout. Et en Argentine elles se produisent aussi en Patagonie», explique Enzo Campetella, expert météorologue indépendant. Le 9 février, le mercure a atteint 42 degrés en Patagonie.