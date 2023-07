Football: Bürki, Shaqiri et Haile-Selassie vainqueurs en MLS

Rien n’est simple cette saison pour Chicago en MLS et le chiche succès contre Nashville l’a parfaitement illustré. Dimanche soir, le Fire a arraché les trois points à domicile, au terme d’un petit hold-up. L’Allemand Fabian Herbers a inscrit le seul but de la partie à la 34e, sur l’unique tir cadré de la franchise de l’Illinois. En face, les Nashvillois ont tenté 18 fois leur chance, n’alertant sérieusement que deux fois le gardien Chris Brady.

Xherdan Shaqiri a joué 90 minutes, avant d’être remplacé dans les arrêts de jeu. Son équipe ayant été quasiment dominée toute la rencontre, il n’a pas réussi à se mettre en évidence. À ses côtés, Maren Haile-Selassie a été un peu plus en vue. Le Zurichois de 24 ans a notamment été crédité de la passe décisive sur le seul but de la rencontre. Cette victoire a permis à Chicago de remonter à la hauteur de Montréal, 9e au classement de la Conference Est et dernier qualifié pour les play-off.