Mobilité: Bug des écrans dans les transports publics genevois

Ecran noir ou qui redémarre de manière incontrôlée, depuis bientôt une semaine, l’affichage des informations dans les bus et les trams dysfonctionne au bout du lac. Plus de 600 véhicules des transports publics genevois (TPG) et de leurs sous-traitants étaient concernés. Mais en début de semaine, un plan d’action a été déployé pour parer au problème. «A ce stade, nous sommes intervenus avec satisfaction sur près de 30% de la flotte. 100 véhicules de plus seront traités cette nuit», détaille François Mutter, porte-parole des TPG. Un retour à la normale est attendu pour le début de la semaine prochaine.