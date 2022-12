Transports : Bug sur l’app CFF, elle doit payer 100 francs d’amende

Une voyageuse qui s’est rendue récemment à Baden (AG) depuis Zurich s’est vu infliger, lors du trajet retour, une amende de 100 fr. pour avoir acheté sur l’application CFF un billet considéré comme non valable par le contrôleur. S’il était écrit noir sur blanc que la destination était bel et bien Baden, la transaction était en réalité «impossible» du point de vue des CFF pour des questions de zones tarifaires.

Amende réduite: pas suffisant

Bien déterminée à prouver qu’elle n’était pas une fraudeuse, la voyageuse n’a pas lâché l’affaire et a réussi à démontrer qu’elle avait agi en toute bonne foi car la destination finale était bel et bien inscrite sur son billet numérique. Les CFF ont fini par reconnaître qu’un bug dans l’application CFF était à l’origine de ce malentendu. En clair, ce billet n’aurait pas dû exister et il a quand même été vendu. La compagnie dit vouloir corriger cette erreur aussi vite que possible et sensibiliser son personnel à de tels cas.