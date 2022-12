Lausanne: Bugs, erreurs ou inattentions: les lumières tardent encore à s’éteindre

«Nickel, les économies d’énergie la nuit! Qu’en pense Guy Parmelin?», s’est exclamé un lecteur, à 1h du matin une nuit de décembre, face à un étage entier de Manor Lausanne brillant de mille feux. Les lumières y étaient allumées comme en plein jour, et même les télévisions étaient enclenchées. Ayant tagué la chaîne de magasins sur une story Instagram, il s’attendait à une réponse ou à un changement en repassant par là le lendemain à la même heure. Au lieu de ça, les mêmes éclairages avaient suscité un tag sur la vitrine du grand magasin, évoquant l’impact écologique de cette dépense d’électricité.

Presque au même moment, un autre lecteur nous signalait que l’enseigne de la Coop de la Sallaz brillait également toutes les nuits, alors même que celle de la Migros, collée à cette dernière, était éteinte depuis des semaines, voire des mois. Et ce, alors qu’un décret vaudois proscrit l’éclairage non essentiel , même si la police indique qu’ elle ne mène pas une traque active pour l’instant.

Mesures proactives pour économiser

De manière générale, «Manor prend part activement à la campagne du Conseil fédéral concernant les économies d’énergie», se défend également l’entreprise. Elle a notamment largement renoncé aux illuminations de Noël et limité le chauffage à 18°.



De son côté, Coop se défend aussi: «L’horloge qui la règle est programmée pour s’allumer à 7h30 et s’éteindre à 19h. Nous allons donc immédiatement faire passer un technicien pour trouver une solution afin que cet éclairage soit éteint comme prévu.» Comme Manor, Coop insiste sur ses efforts d’économie: «nous avons réduit la température à 19 degrés, renoncé aux illuminations de Noël, éteint environ 10’000 logos et nos enseignes lumineuses ainsi que l’éclairage intérieur des magasins dès leur fermeture.»