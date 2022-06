Football: Bulle fait le show et annonce la couleur

Les Bullois attendaient le grand bal des finales depuis des lustres. Si ce moment où les Romands en décousent avec les Suisses alémaniques est toujours accompagné d’une douce inconnue, Bulle a vite levé celle qui entourait son duel face à Wohlen. En partie parce que Robin Golliard a «chopé le truc». Son geste de la 7 e minute est un délice pour les yeux. Une reprise directe enroulée dans le petit filet d’un excellent centre de Maxime Afonso. 1-0 et le début d’une très bonne soirée.

Un joueur d’Échallens confiait cette semaine que chaque seconde passée en finale à courir après le score est une seconde de souffrance et de doute. Wohlen a ajouté les actes aux paroles. L’ancien représentant historique de la Challenge League a sombré au milieu d’un millier de Gruériens, dont onze footballeurs affamés.

Doutes balayés

Il y a eu le show Robin Golliard, bien sûr, qui a ajouté une splendide frappe enroulée en guise de 3-0 (38 e ) à son tableau personnel. Puis il y a eu celui de Vedad Efendic. Quand cet homme-là se trouve dans un grand jour, il n’y a qu’à apprécier le spectacle. En l’occurrence, un tout grand solo qu’il a conclu du 2-0 (30 e ). En plus d’un corner botté comme une offrande pour Arthur Deschenaux (4-1, 63 e , score final), pourtant pas l’attaquant le plus habile de la tête selon ses propres mots .

Si des doutes sont nés d’une fin de saison régulière moyennement convaincante, les hommes de Lucien Dénervaud les ont balayés en une soirée référence. Le plus dur est fait avant de devoir se rendre à Wohlen samedi. Et le rendez-vous d’ores et déjà donné à Échallens pour un deuxième tour bouillant.