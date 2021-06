Genève - Bulletins de vote abandonnés: Berne calme le jeu

«Les constatations faites jusqu’ici n’indiquent pas de tentative illégale de prise d’influence dans le processus du vote.» Interrogée par « Le Temps », la Chancellerie fédérale a donc assuré que la votation du 13 juin se déroulera normalement. Et ce malgré le fait que, durant le week-end de Pentecôte, 7000 bulletins avaient été laissés dans la rue, sans surveillance, durant trois jours par le facteur, un employé d’un sous-traitant de La Poste. Celle-ci a admis que l’affaire était de sa pleine et entière responsabilité.

Si Berne calme donc le jeu, jugeant que le Canton de Genève et le géant jaune ont pris les premières mesures qui s’imposaient, il est probable que le scrutin donnera lieu à des recours, dont les Genevois sont friands. «Je suis certain qu’il y en aura, ce n’est pas possible autrement», estime ainsi dans le quotidien national le président de la Commission électorale centrale de Genève, chargée de contrôler la régularité des opérations. Il affirme néanmoins que l’organe a acquis la certitude «qu’il n’y a pas eu de grosse magouille».