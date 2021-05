Genève : Bulletins de vote abandonnés trois jours et trois nuits en pleine rue

Un facteur a commis une belle boulette, le samedi 22 mai: trouvant porte close à l’administration cantonale, il a laissé plusieurs milliers d’enveloppes en rade, à portée de main des passants.

On ne connaît pas encore les répercussions qu’aura cette affaire, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle va faire parler. Le samedi 22 mai, à 7h, un facteur a livré des caisses contenant des enveloppes de vote pour le prochain scrutin au Service des votations et élections de Genève. Mais, trouvant porte close, il a patienté un moment, tenté de joindre en vain son superviseur et a fini par laisser ces 22 caisses dans la rue, sans la moindre surveillance, a révélé lundi la RTS dans son émission «Forum» .

Une erreur qui n’aurait pas dû se produire, a assuré La Poste, en présentant ses excuses. Il se trouve que le facteur a pensé bien faire car, selon un accord avec le Service des votations et élections, La Poste doit livrer les enveloppes de vote chaque samedi précédant un scrutin. Et il a cru que c’était le cas, alors que la prochaine journée de votations n’est prévue qu’en juin. Pire: il s’agissait du week-end de Pentecôte et les employés de l’administration cantonale genevoise n’ont ainsi pris possession de cette livraison que le mardi suivant… Ces quelque 7000 enveloppes de vote sont ainsi restées trois jours et trois nuits à la merci des passants, les caisses en question n’étant pas verrouillées.