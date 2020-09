On le disait sur le départ au printemps dernier, mais finalement, le gardien suisse a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023. Arrivé à Dortmund à l’été 2015, il s’apprête à disputer une sixième saison de Bundesliga.

Transféré du FC Zurich à Arminia à l’été 2018, le latéral droit a vécu l’ivresse de la promotion avec son club cette année. A 26 ans, il devra chercher à s’imposer au plus haut niveau.

Arrivé à Dortmund en janvier 2018 et sous contrat jusqu’en 2022, le défenseur central de 25 ans entame une troisième saison complète avec les «jaune et noir». Une valeur sûre de l’effectif de Lucien Favre.

17, soit une équipe complète et six remplaçants: c’est le nombre de joueurs suisses qui disputeront le championnat de Bundesliga 2019-2020, dont les trois coups sont donnés ce vendredi soir avec le choc Bayern Munich – Schalke 04. Si l’on y ajoute les deux entraîneurs Lucien Favre (Borussia Dortmund) et Urs Fischer (Union Berlin), cela fait en tout 19 Suisses qui seront engagés en Allemagne cette saison.