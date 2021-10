Football : Bundesliga: Les favoris déroulent, Kobel sort sur blessure

Le Bayern, Leipzig et Dortmund ont battu respectivement Hoffenheim, Greuther Fürth et Arminia Bielefeld, tandis que Wolfsburg s’est incliné contre Fribourg. Marvin Hitz a remplacé Gregor Kobel à la mi-temps à cause d’une blessure.

Le milieu de terrain Jude Bellingham célèbre avoir marqué le 3-0 contre Arminia Bielefeld samedi. AFP

Le Bayern continue d’être intouchable en tête de Bundesliga après son succès sur Hoffenheim, suivi de près par Dortmund, vainqueur de Bielefeld samedi lors de la 9e journée, tandis que Leipzig s’est relancé à Fürth.

En dominant Hoffenheim (4-0), les Munichois restent leaders avec 22 unités, confirmant leur excellente forme, mise à mal début octobre par leur premier revers de la saison contre l’Eintracht Francfort (2-1). Alors que leur succès sur la pelouse de Benfica (4-0) mercredi avait mis du temps à se dessiner (0-0 à la mi-temps), les Bavarois n’ont pas eu besoin d’attendre autant pour se montrer dangereux.

Les hommes de Julian Nagelsmann, absent après avoir été testé positif au Covid-19 lors du déplacement à Lisbonne, ont vite ouvert le score par Serge Gnabry, servi sur un plateau par Jamal Musiala au terme d’une combinaison collective de grande classe (16e). Robert Lewandowski s’est chargé d’alourdir l’écart d’une jolie frappe venue conclure un contre éclair, devenant seul meilleur buteur de Bundesliga avec dix réalisations. Les anciens Parisiens Choupo-Moting (82e) et Kingsley Coman (87e) ont creusé l’écart en toute fin de partie.

Le principal rival de «Lewy», le Norvégien Erling Haaland, n’a pas pu l’imiter en raison d’une blessure à la hanche qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs semaines.

Dortmund en forme

Dortmund, également privé, entre autres, de Dahoud, Guerreiro et Meunier, n’a pourtant pas tremblé contre l’Arminia Bielefeld, avant-dernier, s’imposant 3-1 pour rester en embuscade, à une unité du Bayern.

Le Borussia, étrillé par l’Ajax Amsterdam mardi en Ligue des champions (4-0), s’est rassuré grâce à un pénalty d’Emre Can (31e), une superbe reprise de volée du défenseur central Mats Hummels (45e) et un numéro personnel de Jude Bellingham (72e), avant la réduction du score de Bielefeld sur penalty (87e). Manuel Akanji a vu son gardien Gregor Kobel être remplacé sur blessure par Marvin Hitz à la mi-temps. Dans l’équipe adverse, Edimilson Fernandes était sur la pelouse dans un rôle de soutien des attaquants.

Deux points derrière le BVB, Fribourg s’est offert Wolfsburg (2-0) pour monter sur le podium, et reste invaincu cette saison. Kevin Mbabu et Renato Steffen étaient sur la pelouse au coup d’envoi. Ils n’ont pas réussi à contenir les offensives de Fribourg, et ont les deux été avertis.

La période est compliquée pour les «Loups» de Wolfsburg qui chutent à la 8e place, après un revers sur la pelouse de Salzbourg en C1 mercredi, alors qu’ils s’étaient inclinés contre l’Union Berlin (2-0) le week-end dernier.

Egalement en difficulté avant la rencontre et après une défaite encourageante (3-2) contre le PSG mardi en Ligue des champions, le RB Leipzig s’est relancé face à la lanterne rouge Greuter Fürth, toujours sans la moindre victoire. Cedric Itten était titulaire, mais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets.

Menés à la pause, les coéquipiers d’Angelino ont réagi après l’entrée de Yussuf Poulsen, qui a égalisé (46e) avant de provoquer un pénalty transformé par Forsberg (65e). Le Hongrois Dominik Szoboszlai a donné plus d’ampleur au succès des siens (3-1, 65e) avant de servir Novoa Ramos pour le 4-1 (87e).