Etats-Unis – Bureaux de vote fermés en Virginie, résultats espérés mercredi

États-Unis : Bureaux de vote fermés en Virginie, résultats espérés mercredi

Les électeurs devaient, mardi en Virginie, élire leur gouverneur lors d’une élection importante à l’échelle nationale pour les démocrates et Joe Biden.

Getty Images via AFP

La participation apparaît importante avec près d’1,2 million d’électeurs ayant déjà voté par anticipation, soit six fois plus qu’en 2017.

Les habitants de l’État américain de Virginie ont voté mardi pour élire leur gouverneur, un scrutin considéré comme crucial pour les démocrates et Joe Biden, fragilisé par des sondages en berne un an avant des élections parlementaires à haut risque.

«Nous allons gagner» cette élection même si elle est «serrée» entre le démocrate Terry McAuliffe et le républicain Glenn Youngkin, a affirmé le président américain depuis Glasgow, où il participe à la COP26, appelant les démocrates à «se déplacer pour voter». Les bureaux de vote ont fermé à 19h00 locales (minuit en Suisse) dans cet État de la côte Est des États-Unis mais les résultats définitifs ne sont pas attendus avant mercredi au plus tôt.

La participation apparaît importante avec près d’1,2 million d’électeurs ayant déjà voté par anticipation, soit six fois plus qu’en 2017 quand le démocrate Ralph Northam avait été élu, selon l’ONG Virginia Public Access Project. «Tant que vous avez commencé à faire la queue avant la fermeture des bureaux, vous pouvez voter», a tweeté Terry McAuliffe peu après la fin du vote.

Coude-à-coude

Si la Virginie s’est prononcée largement pour Joe Biden lors de la présidentielle il y a un an, la popularité de ce dernier s’est effritée depuis le chaotique retrait américain d’Afghanistan. Au niveau local, la large avance de Terry McAuliffe, 64 ans et ancien gouverneur (2014-2018) de cet État voisin de la capitale fédérale, a aussi fondu face à Glenn Youngkin, un homme d’affaires de 54 ans, et ils sont désormais au coude-à-coude.