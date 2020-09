A midi, un mail d’alerte a été envoyé aux différents services des automobiles cantonaux helvétiques. Le message était clair: panne totale du service informatique SIAC qui gère les données des conducteurs, des véhicules et des procédures administratives et pénales. Autant dire, comme l’a signifié un lecteur genevois de «20 minutes», que les bureaux des autos ont été paralysés. Le dysfonctionnement a d’abord été annoncé pour une heure, puis plusieurs. Au fur et à mesure de l’avancée de l’après-midi, certains services ont pu être rétablis. «La panne n’a pas empêché les expertises ainsi que les examens théoriques et pratiques», a précisé en fin d’après-midi Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures genevois. Il ajoute qu’il s’agit de la sixième panne depuis le début de l’année et que «le mécontentement a été remonté à Berne».