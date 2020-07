Chine

Burger King épinglé pour des hamburgers périmés

Une émission très populaire de la chaîne étatique CCTV a mis en lumière des pratiques de conservation des aliments douteuses dans deux restaurants chinois. La chaîne de fast food a présenté ses excuses publiquement.

Burger King a assuré «prendre l'incident au sérieux» et avoir fermé les restaurants en question pour inspection, dans un communiqué publié jeudi. «Notre erreur a trahi la confiance des consommateurs envers Burger King et nous présentons nos plus sincères excuses», ajoute l'enseigne de restauration rapide.