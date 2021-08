Afrique : Burkina Faso: 13 djihadistes tués lors de ripostes à des attaques

Au moins treize djihadistes ont été tués et une base logistique détruite lors de deux ripostes à des attaques terroristes dans le nord et l’est du Burkina Faso, a annoncé lundi l’armée burkinabè.

Par ailleurs, une riposte et un ratissage menés après une attaque contre un détachement militaire de Tankoualou, dans la région de l’Est, ont également permis «de neutraliser trois terroristes et de récupérer de l’armement, des munitions et divers autres matériels. Aucune perte n’a été enregistrée côté ami», souligne l’état-major.

Le Burkina Faso, pays sahélien pauvre, est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique (EI) et à Al-Qaïda. Ces attaques, entremêlées à des violences intercommunautaires, ont fait plus de 1400 morts et contraint 1,3 million de personnes à fuir leur foyer, selon un bilan officiel.