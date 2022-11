Afrique : Burkina Faso: au moins 14 morts lors de deux attaques dans le Nord

Un responsable local des VDP, joint à Kaya, a confirmé l’attaque, évoquant de son côté un bilan de «7 morts, 10 blessés et d’importants dégâts matériels». «Dans la même journée du lundi, près de Markoye, dans la province de l’Oudalan (nord-est), des individus armés ont tué six civils, et emporté des véhicules et autres biens», a ajouté la source sécuritaire.