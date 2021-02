Afrique : Burkina Faso: huit morts dans une attaque dans le Nord

Huit civils burkinabè ont été tués et neuf blessés jeudi dans le Nord du Burkina Faso, près de la frontière du Niger, dans une attaque attribuée aux groupes djihadistes qui opèrent régulièrement dans cette zone, a annoncé jeudi le gouvernement.

«Des individus armés non identifiés ont tendu une embuscade à des véhicules de transport de civils entre Markoye et Tokabangou, dans la région du Sahel. L’attaque (…) a fait 8 morts et 9 blessés selon un bilan provisoire», a déclaré le ministre de la Communication Ousséni Tamboura dans un communiqué jeudi soir. «Une opération de ratissage est en cours pour retrouver les auteurs de ces actes barbares», a ajouté le ministre.

C’est «un véhicule de transport mixte (personnes et marchandises) qui a été ciblé par les terroristes. Ils ont tiré sur le véhicule et tué sept personnes. Une autre personne a été abattue par les assaillants lors de leur fuite», a de son côté expliqué un élu local joint par l’AFP.

Plus de 1200 morts depuis 2015

À l’instar de ses voisins le Mali et le Niger, le Burkina Faso est confronté, depuis 2015, à des violences djihadistes et intercommunautaires qui ont fait plus de 1200 morts et un million de déplacés. En mai 2020, une quinzaine de commerçants avaient été tués dans des circonstances similaires, lors de l’attaque de leur convoi sur une route dans le Nord du pays. Neuf autres commerçants avaient déjà été tués lors d’une autre attaque quatre mois plus tôt.