La dengue a déjà fait plus de 200 morts en 2023 au Burkina Faso

Une épidémie de dengue, maladie transmise par les moustiques, a fait 214 morts au Burkina Faso, depuis le 1er janvier, principalement dans la capitale Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, a annoncé jeudi, le gouvernement burkinabé.

«On note que du 1er janvier au 15 octobre 2023, un total de 50’478 cas suspects (de dengue) a été notifié, dont 25’502 cas probables et 214 décès», indique le gouvernement, dans un communiqué. Il souligne que «pour la seule période du 9 au 15 octobre 2023, un nombre de 10’117 cas suspects a été notifié, dont 4377 cas probables et 48 décès». «L’épidémie de dengue reste encore active avec deux épicentres que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso», selon le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou.