Burkina Faso: quatre arrestations après la tentative de coup d’Etat

Le parquet militaire «sur la base de dénonciation digne de foi, faisant état d’un complot contre la sûreté de l’État en cours et mettant en cause des officiers (…) a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés», a indiqué le magistrat militaire Ahmed Ferdinand Sountoura dans un communiqué consulté jeudi par l’AFP. Selon ce texte, «quatre officiers» ont été interpellés et «deux sont en fuite».