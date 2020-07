Afrique

Burkina: HRW dénonce des exécutions extrajudiciaires

Plus de 180 personnes ont été exécutées à Djibo, dans le nord du Burkina Faso, selon l’ONG qui accuse l’armée burkinabè.

«Des fosses communes contenant au moins 180 corps ont été découvertes au cours des derniers mois, et les preuves disponibles suggèrent l’implication des forces de sécurité gouvernementales dans des exécutions extrajudiciaires de masse», indique l’organisation de défense des droits humains dans un rapport établi sur la base de témoignages d’habitants.

Selon des habitants de Djibo, les morts, tous des hommes, ont été abandonnés par groupes de 3 à 20 le long des routes principales, sous des ponts, ainsi que dans des champs et des terrains vagues. Ce sont des habitants qui ont enterré les corps dans des fosses communes «en mars et avril», «avec l’approbation des autorités militaires et locales», explique HRW.