France : Burkini dans les piscines: la ville de Grenoble va recourir

La ville française de Grenoble pourra-t-elle ou non autoriser le port du burkini dans ses piscines? La saga politico-judiciaire se poursuivait jeudi.

«Déroger à la règle générale»

Les juges avaient estimé que l’article en cause permettrait aux usagers de «déroger à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux», et que ses auteurs avaient par là même «gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public».