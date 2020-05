Afrique

Burundi: élections générales à hauts risques

Le Burundi organise mercredi des élections générales en pleine pandémie de Covid-19. Des violences sont à craindre.

Les Burundais votent mercredi pour élire leur nouveau président, leurs députés et leurs conseillers municipaux, en pleine pandémie de Covid-19 et au terme d’une campagne âprement disputée laissant craindre un regain de violences.

Le scrutin marquera la fin de l’ère Pierre Nkurunziza, à la tête du pays depuis 2005, et qui ne se représente pas. Sa candidature à un troisième mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une grave crise politique, qui avait fait au moins 1200 morts et poussé à l’exode 400’000 Burundais.

«Grâce divine»

Contrairement à l’Éthiopie, qui a reporté ses élections d’août en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, le gouvernement burundais a choisi de les maintenir coûte que coûte. Ainsi, non seulement le Burundi n’a pas imposé le confinement de ses quelque 11 millions d’habitants, contrairement à certains de ses voisins, mais la fièvre électorale a donné lieu à des rassemblements de milliers de personnes sans mesures de distanciation sociale.

Samedi, lors de la dernière réunion publique du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans la capitale économique Bujumbura, des milliers de personnes revêtues de tee-shirts à l’effigie de leur candidat se sont massées pendant plusieurs heures, avec pour toute concession au virus quelques seaux d’eau et du savon aux abords du meeting.

Violences

La campagne, émaillée de violences et d’arrestations arbitraires, a été d’autant plus tendue que la concurrence est réelle pour la présidence, avec parmi les sept candidats en lice un duel serré entre le général Ndayishimiye et Agathon Rwasa.