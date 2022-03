Mobilité à Genève – Bus et trams gratuits pour dire adieu à sa voiture

A la chasse aux signatures

Les Jeunesses de gauche ont quatre mois pour réunir 8157 signatures afin de déposer leur initiative. La récolte démarrera lundi. La gratuité des transports publics ne concernerait ni le Léman Express, ni les mouettes, bateaux qui traversent le lac Léman d’une rive à l’autre. La mesure ne pourra pas non plus être garantie dans les véhicules à cheval sur d’autres régions, comme le canton de Vaud et la France voisine.