Bus et trams vont reprendre la route presque comme avant

Le coronavirus a pendant des semaines vidé en grande partie les transports publics. Il était donc facile d’y voyager à bonne distance des autres passagers. Mais dès lundi, avec la réouverture partielle des écoles et d’une majorité des secteurs de l’économie, il y aura bien plus de monde dans les véhicules TPG. «Cela fait un peu peur, avouent de nombreux usagers. On continuera à prendre le bus, mais ce sera compliqué. Il faudra faire attention, porter un masque et avoir du désinfectant sur soi pour se laver les mains une fois descendu aux arrêts». Une voyageuse imagine cependant que «l’attitude des gens va changer; ils ont désormais le réflexe de se protéger». Certains entendent aussi modifier leurs habitudes. «On va circuler en dehors des heures de pointe», assurent des aînés. D’autres usagers ont pris une décision plus radicale: «Je vais me mettre au vélo», affirme un père de famille.