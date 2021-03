Pas de services publics au-delà de 800 m d’altitude

Fort de l’autonomie communale, le président de Saxon Christian Roth rétorquait alors qu’un règlement des constructions, adopté en 2013 par les habitants, prévoyait clairement qu’au-delà de 800 mètres d’altitude, certains services publics n’étaient plus assurés.

Une interprétation différente de l’arrêt des juges fédéraux

Les juges fédéraux ont rendu vendredi passé leur avis. Et si les parents estiment que les magistrats leur donnent raison puisque le recours de la commune est rejeté, la lecture de cet arrêt n’est pas la même pour Christian Roth. Contacté vendredi après-midi, il annonce que l’ensemble de l’Exécutif de Saxon doit d’abord prendre connaissance de cette décision judiciaire. «Nous nous réunissons ce lundi soir, et nous en discuterons, puis ferons des calculs pour trouver la meilleure solution, enfin nous communiquerons à ces familles», explique le président de la commune.

«Trouver une solution rationnelle»

Il souligne toutefois que le Tribunal fédéral demande à la commune de Saxon de trouver une «solution rationnelle et économique» qui prenne notamment en charge les frais de transport scolaire des parents aux Mayens. Mais il estime toujours, en se référant à la Constitution cantonale du Valais, qu’on ne peut pas obtenir un droit inconditionnel à l’organisation par la commune d’un ramassage scolaire si celui-ci s’avère plus coûteux que la rémunération, comme dédommagement, des parents qui organisent eux-mêmes le transport pour aller et revenir de l’école.