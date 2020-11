Corcelles-près-Payerne (FR)Bus scolaire: turbulents et sages menacés de punition collective

Une lettre de Carpostal et de l’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs a suscité l’effroi et la colère des parents de 64 élèves âgés entre 4 et 6 ans. Selon La Liberté, le courrier intitulé «Premier avertissement avant une sanction» déplore l’attitude de certains enfants durant le transport vers ou en provenance de l’école de Grandcour (VD). «Ils s’insultent, ne respectent pas les consignes du conducteur, se détachent et se lèvent durant les trajets».