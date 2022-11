La grève des maçons bloquera la circulation lundi à Genève

Genève : Bus, trams, autos: la grève des maçons les bloquera lundi

Se déplacer au centre-ville sera très compliqué durant toute la journée de lundi en raison de la grève des ouvriers de la construction, dont le cortège sillonnera la cité du matin au soir. Voitures, bus, trams: tous les modes de transport seront concernés. La police annonce ainsi un trafic perturbé de 7h à 17h et plusieurs axes soit congestionnés, soit interdits à la circulation. Le cortège des maçons et autres professions du gros œuvre ira de la gare jusqu’à Lancy-Pont-Rouge entre 8h et 13h, puis retour entre 15h et 16h30, en empruntant deux itinéraires différents.