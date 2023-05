Le business des pique-niques du couronnement de Charles III

Samedi à 11 heures, 2200 invités triés sur le volet assisteront au couronnement de Charles III à l’abbaye de Westminster, à Londres. Le palais de Buckingham encourage la population du Royaume-Uni et du Commonwealth à suivre le sacre en direct avec un plateau télé. Il l’associe aussi aux festivités, qui se dérouleront tout le week-end, en l’engageant à organiser des pique-niques, si le temps le permet, et en fréquentant pubs, salons de thé et restaurants. Sur son site internet, la famille royale publie même des recettes: une quiche aux épinards, des aubergines marinées, un carré d’agneau, de tacos aux crevettes et un trifle fraise-gingembre.