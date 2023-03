Bussigny se barricade contre les gens du voyage

Dans le but de prévenir un stationnement non autorisé des gens du voyage sur le site sportif de la Plannaz, la Commune a procédé à la pose d’obstacles à son abord.

L’unique aire d’accueil pour les gens du voyage est pleine à Rennaz et ils ne savent pas où s’installer. Mercredi, ils ont erré dans le Grand Lausanne, à la recherche d’un emplacement . «Leur présence est tolérée très provisoirement sur le parking du stand de tir de Vernand à Romanel-sur-Lausanne, le temps de trouver une solution», rapporte Jean-Philippe Pittet, porte-parole de la police lausannoise. Tandis que d’autres caravanes sont garées aux Prés-de-Vidy. Mais craignant une arrivée massive de nomades dans la commune, Bussigny a pris les devants.

«Dans le dessein de prévenir un stationnement non autorisé des Gens du voyage étrangers sur notre site récréatif et sportif de la Plannaz, nous avons procédé à la pose d’obstacles à son abord», a fait savoir la Ville jeudi via un post Facebook (voir ci-dessus). Des bennes remplies de matériaux lourds barrent en effet l’accès au site sportif.