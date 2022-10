Hockey : But de… Gretsky

Il s’appelle Gretsky et il joue au hockey sur glace en 2022. Malheureusement, ce joueur n’a rien à voir avec Wayne Gretzky, le Canadien que beaucoup considèrent comme le plus grand hockeyeur de tous les temps. Vyacheslav Gretsky vient de Biélorussie et évolue en KHL, dans l’équipe d’Amur Khabarovsk. Contre Severstal, l’imposant joueur de centre (195 cm pour 99 kg) a participé à la victoire de son équipe (5-4) en marquant son deuxième but de la saison, après 13 rencontres de championnat.