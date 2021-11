Hockey – But incroyable de Fiala, Josi et les «Preds» vainqueurs

Kevin Fiala est un talent pur, on le sait depuis des années. Même s'il n'a pas connu sa meilleure entame d'exercice, l'attaquant suisse est toujours aussi brillant. La preuve? Son 3-1 inscrit contre les Coyotes de l'Arizona est absolument ébouriffant. Et finira d’ailleurs par être le «game winning goal» des siens.

Mais Fiala ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Non content d'avoir inscrit son 2e but de l'exercice, il a aussi ajouté à sa fiche ses 5e et 6e assists de la saison. Le Suisse a connu là son 4 e match à trois points ou plus en 2021. Il avait notamment réussi un «hat-trick» le 7 avril dernier face à l'Avalanche du Colorado. Ce n ’est pas son Wild , 9 succès et 3 défaites cette saison, qui s'en plaindr a .