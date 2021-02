On ne sait toujours pas trop quelle mouche a bien pu piquer l’auteur du 0-1 à la 65e minute de cette rencontre de Jupiler League. Jan Van den Bergh a certes inscrit un but magnifique de près de 30 mètres avec un effet improbable et qui a fini en pleine lucarne, mais cela n’excuse pas sa manière de jubiler à la suite de cet exploit.