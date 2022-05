Football: Buteur décisif, Vinicius Junior est entré dans un cercle très fermé

Vinicius Junior est le seul joueur à avoir trouvé la faille samedi au Stade de France. Un but qui lui permet de marquer l’histoire. keystone-sda.ch

La 14e victoire du Real Madrid en Ligue des champions porte la marque de Thibaut Courtois. Plus que parfait 90 minutes durant, le gardien belge a dégoûté Mohamed Salah et Cie pour être ensuite logiquement désigné homme de cette finale 2022 par l’UEFA. Mais pour gagner un match, il faut aussi marquer au moins un but. Une tâche dont s’est chargé avec habileté et opportunisme Vinicius Junior. Même s’il n’a pas été transcendant, samedi au Stade de France - à l’image de son compère offensif Karim Benzema - le Brésilien a donc su poser sa griffe sur ce succès. Une réussite qui lui permet aussi d’entrer dans le cercle fermé des cinq plus jeunes buteurs d’une finale de Ligue des champions. Mais qui sont les quatre autres?

1. Patrick Kluivert (18 ans et 327 jours) Pur produit de la formation de l’Ajax Amsterdam, Patrick Kluivert commence cette finale du 24 mai 1995 contre l’AC Milan, à Vienne, sur le banc. Les deux équipes n’arrivent pas à se départager et Louis van Gaal tente la carte Kluivert à la 70e minute. Une belle intuition puisque celui qui n’est alors qu’un très jeune attaquant prometteur inscrit, un quart d’heure plus tard, l’unique but de la rencontre pour offrir à son club sa quatrième C1. La première depuis les trois remportées au début des années 70.

Patrick Kluivert soulève le trophée.

2. Carlos Alberto (19 ans et 167 jours) Être un très jeune buteur lors d’un grand événement ne garantit pas ensuite une carrière lumineuse. Le 26 mai 2004, le milieu offensif brésilien Carlos Alberto ouvre le score lors du succès 3-0 de Porto contre Monaco, à Gelsenkirchen. Avec un certain José Mourinho sur le banc portugais. Après ce coup d’éclat, la carrière de Carlos Alberto n’aura plus du tout le même relief. À l’exception d’un passage au Werder Brême entre 2007 et 2009, son parcours se résumera à divers clubs brésiliens.

3. Lars Ricken (20 ans et 322 jours) Le 28 mai 1997, à Munich, Borussia Dortmund mène déjà 2-1 contre la Juventus quand Ottmar Hitzfeld décide de lancer dans le grand bain Lars Ricken pour Stéphane Chapuisat. À peine sur le terrain, le jeune Allemand marque un but somptueux qui scelle le score final et offre au Borussia sa première, et toujours unique, victoire en Ligue des champions.

4. Marco Asensio (21 ans et 133 jours) Ne pas trouver des joueurs du Real Madrid dans cette galerie aurait été très étonnant. Un honneur qui revient d’abord à Marco Asensio. L’ailier espagnol inscrit, à la dernière minute le 3 juin 2017 à Cardiff, le but du définitif 4-1 contre la Juventus. Une réussite qui assure au Real son douzième sacre européen et le deuxième consécutif pour Zinédine Zidane sur le banc merengue. À noter qu’Asensio était encore présent samedi contre Liverpool mais qu’il n’est pas entré en jeu.

Marco Asensio avait inscrit le quatrième but madrilène en 2017 lors de la finale contre la Juve. AFP

5. Vinicius Junior (21 ans et 320 jours) Samedi dernier, à Paris, Vinicius Junior a non seulement réussi le seul but du succès madrilène face à Liverpool mais il est aussi devenu, à cette occasion, le cinquième plus jeune buteur d’une finale de Ligue des champions.

Des débuts laborieux

Tout n’a pourtant pas été simple pour cet immense et précoce talent. Transféré en mai 2017, à seulement 16 ans, de Flamengo au Real Madrid pour 45 millions d’euros, Vinicius ne rejoint l’Espagne qu’un an plus tard. Ses débuts à la Casa Blanca sont laborieux. On lui reproche alors de penser davantage à la mode et aux sorties nocturnes madrilènes qu’au football.

Un peu plus de maturité et le confinement auront des effets bénéfiques sur sa carrière. Vinicius se résout d’abord à engager un préparateur physique personnel qui le suit pendant et après les séances collectives. Avec des résultats prometteurs qui l’incitent à renforcer peu à peu un team personnel qui compte aujourd’hui plus de trente personnes entre des physiothérapeutes, un cuisinier qui lui prépare des plats équilibrés, un responsable des réseaux sociaux, etc…

Le mérite d’Ancelotti