Renato Steffen, au centre, félicité par ses coéquipiers. KEYSTONE

Dimanche, malgré son mètre septante, Renato Steffen a été le grand bonhomme de la victoire de Wolfsburg contre Hoffenheim (2-1). L'Argovien, qui a fêté ses 29 ans la semaine dernière, a marqué le premier but des siens dès la 6e minute, avant d'être à la passe sur le 2-0 signé par Wout Weghorst vingt minutes plus tard. Une victoire qui a permis aux «Loups», toujours invaincus cette saison (deux victoires et cinq nuls), de se hisser au sixième rang de la Bundesliga.

Un retour en fanfare et à 100% pour le joueur formé aux FC Erlinsbach et Aarau? Pas tout à fait, puisque l'ailier polyvalent souffre encore des séquelles du Covid-19, qu'il avait contracté peu avant le dernier rassemblement de l'équipe nationale, au début du mois d'octobre. «J'ai comme quelque chose de bloqué dans les poumons et je n'ai toujours pas retrouvé le goût», avoue-t-il un bon mois après l'apparition des premiers symptômes.

L'ancien des Young Boys et de Bâle a pris la maladie au sérieux. L'inverse est aussi vrai, d'ailleurs. Il a d'emblée voulu montrer qu'il ne prenait pas le virus par-dessus la jambe et «envoyer le message que le Corona était désagréable, même si vous ne présentez aucun symptôme». Sauf que lui en a eu, et il a vite fait le choix de se tenir à distance de sa femme et de son jeune enfant. Une vraie souffrance, «parce que je ne pouvais pas donner à mon fils autant d'amour que je le voulais».

Il a toutefois pu reprendre assez vite la compétition, pour jouer un quart d'heure, avec le souffle court, le 14 octobre déjà contre le Borussia Mönchengladbach (1-1). Steffen a ensuite été titularisé trois fois de suite et arrive presque à point pour les parties contre la Belgique, l'Espagne et l'Ukraine. «Je viens toujours en équipe nationale avec un bon feeling, mais avec cette histoire de coronavirus encore plus. Et ma performance de dimanche dernier est juste la cerise sur le gâteau!», sourit l'Argovien.

«Je ne pouvais pas donner à mon fils autant d'amour que je le voulais» Renato Steffen