BWM a pris son temps pour sortir l’iX3 et c’est tant mieux!

Après Jaguar, Audi et Mercedes, c’est au tour de BMW de lancer sur le marché, début 2021, son premier SUV électrique. Plus léger et plus économique que ses concurrents, l’iX3 tire profit de sa sortie tardive.

Sept ans: cela correspond généralement à une génération entière de véhicules. Et c’est le temps qu’il a fallu à BMW pour lancer sur le marché son deuxième modèle 100% électrique, après l’i3, ce qui n’a pas évité aux Bavarois d’essuyer quelques critiques. Mais l’attente en valait la peine. «Si nous avions construit l’iX3 il y a deux ou trois ans avec les composants de l’époque, le véhicule afficherait un poids beaucoup plus important, une autonomie moindre et une consommation de carburant plus élevée» déclare Arno Keller, chef de projet de l’iX3, qui ne considère pas que la concurrence a une longueur d’avance.

BMW est le premier constructeur dans le segment des plus de 100 kW/136ch à utiliser un moteur électrique à excitation séparée dépourvu d’aimants et donc de terres rares. La teneur en cobalt dans les cellules de batterie a pu être diminuée de 62% par rapport à l’actuelle i3. Le cobalt est en grande partie extrait des mines du Congo, parfois dans des conditions catastrophiques et recourant au travail des enfants. «Le cobalt que nous utilisons provient exclusivement de mines certifiées du Maroc», affirme Arno Keller. «De plus, la fabrication des batteries, produites avec 100% d’électricité verte, est neutre en CO₂», souligne-t-il.

Plus agile que son homologue thermique

C’est avec cette conscience écologique qu’on démarre notre essai. L’iX3 est entraîné par 210 kW/286 ch et un couple de 400 Nm. Cela suffit amplement, même pour en adoptant une conduite sportive sur route. D’autant plus que l’iX3, en raison de son poids à l’arrière et de son centre de gravité abaissé de sept centimètres, a un comportement plus dynamique dans les virages que son homologue thermique. En tous cas, le slogan «le plaisir de conduire» est tout à fait approprié.

L’iX3 est censé consommer plus de 20% de carburant en moins que ses concurrents directs. BMW Le cockpit du BMW iX3 100% électrique a largement fait ses preuves. BMW Sur une borne de recharge rapide, dix minutes pour «faire le plein» suffisent à parcourir une centaine de kilomètres. BMW

Logée dans le plancher, la batterie d’une capacité de 74 kWh permet au SUV électrique d’atteindre une autonomie WLTP de 450 kilomètres. Sur une borne de recharge rapide, 100 km sont récupérables en dix minutes à une puissance maximale en courant continu de 150 kW. Compte tenu de la taille de la batterie, une wallbox domestique de 11 kW s’impose dans tous les cas pour une recharge complète de l’iX3 pendant la nuit. Pour accroître encore l’efficacité, l’iX3 est équipé de la récupération adaptative. La force de freinage du moteur électrique s’adapte au trafic. Cela va de la forte décélération en ville jusqu’à la vitesse de croisière sur routes de campagne et autoroutes. Le conducteur a néanmoins la possibilité d’intervenir en passant le sélecteur de vitesse en mode B.