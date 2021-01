Indonésie : «Bye bye la famille. On rentre à la maison»

Les proches des victimes du crash survenu samedi au large de Jakarta attendent un miracle. Parmi les 62 disparus se trouvent deux enfants et leur maman: Rathi avait posté une photo sur Instagram peu avant le drame.

La mère de famille et ses deux enfants devaient regagner Pontianak après trois semaines de vacances dans la capitale, écrit le «Sun». Dès qu’il a appris que l’avion avait disparu des écrans radars, le frère de Rathi s’est précipité vers l’aéroport de Jakarta samedi soir, dans l’espoir d’obtenir des informations sur sa sœur, ses parents et ses neveux et nièce. «Nous nous sentons impuissants, nous ne pouvons qu’attendre et espérer avoir des nouvelles bientôt», confie Irfansyah Riyanto. Selon lui, sa famille avait prévu de prendre un vol plus tôt, mais un changement de plan inexpliqué l’a conduit à sa perte.