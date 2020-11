L ’ époque où l ’ on se faxait dans des jeans moulants pourrait bientôt être révolue. Du moins, c’est ce qu ’ indique nt la plupart des défilés printemps-été 2021. Chez Balenciaga, on pouvait voir d es dad jeans maintenus par une ceinture épaisse. Chez Chanel aussi, les pantalons à pinces et larges étaient omniprésents.