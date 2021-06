France : Bygmalion: Sarkozy cuisiné par les juges

L’ancien chef de l’État français, qui était représenté par son conseil depuis le début du procès sur l’éventuel financement illégal de sa campagne, se défend lui-même au tribunal.

L’ancien chef de l’État, qui s’était fait représenter par son avocat depuis l’ouverture du procès Bygmalion le 20 mai, est jugé pour «financement illégal de campagne» et encourt un an de prison et 3750 euros d’amende.