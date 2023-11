C'est bientôt Noël, il est temps de décongeler Mariah Carey

Halloween, c’est terminé, place à la magie de Noël dont Mariah Carey est indissociable depuis 1994 et la sortie de son single «All I Want For Christmas Is You». Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, la chanteuse a clippé l’instant où des stars de la fête des morts sont venues la délivrer de dix mois de congélation pour lui laisser prendre la vedette.

C’est avec un «It’s Time» que la quinqua, qui a essayé de protéger la marque «Queen of Christmas», se libère de la glace. Pour le monde entier, il est donc désormais venu le temps d’entendre en boucle sa fameuse chanson aux entêtants sons de cloches et pour Mariah Carey d’enrichir son compte en banque. Selon diverses estimations, «All I Want For Christmas Is You» rapportait chaque année près de 3 millions de dollars à l’Américaine, dont on attend toujours l’album de grunge.